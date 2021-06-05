Североморск, Мурманская область, , 07:01 — REGNUM Корабельная ударная группа Северного флота (СФ) ВМФ России, возглавляемая тяжёлым атомным ракетным крейсером «Пётр Великий», отрабатывает вопросы взаимодействия с морской авиацией армии ВВС и ПВО флота. Об этом 4 июня сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

«В ходе подготовки к учениям по противодействию корабельной группировке условного противника, боевые расчёты ракетно-артиллерийских боевых частей проводят тренировки по условному применению ракетно-артиллерийского вооружения с использованием данных целеуказания, полученных от самолётов армии ВВС и ПВО Северного флота», — говорится в сообщении.

В Баренцевом море в составе корабельной ударной группы в настоящее время действуют тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» и ракетный крейсер «Маршал Устинов». Их экипажи, в рамках подготовки к учениям, уже отработали совместное маневрирование кораблей и походную организацию службы. Также боевые части выполнили в море проверку оружия и других технических средств.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью текущего года российскими военными запланировано проведение стратегических учений в Арктическом регионе.

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