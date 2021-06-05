Челябинск, , 06:36 — REGNUM В Челябинске областное управление ФАС предостерегло замминистра транспорта региона Александра Егорова от высказываний о якобы неравных условиях на рынке проката электросамокатов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поводом стал комментарий чиновника в телеграм-канале о выходе на рынок Челябинска двух хозяйствующих субъектов, которые занимаются предоставлением электросамокатов в прокат. Егоров выступил с критикой того, один из таких сервисов вошёл в город.

Челябинское УФАС выяснило, что областной миндортранс не уполномочен контролировать деятельность таких компаний. «Однако должностное лицо министерства фактически разъясняет порядок возможности осуществления деятельности по прокату самокатов на территории г. Челябинска», — заметили антимонопольщики. И добавили, что публичные высказывания о якобы потенциальной невозможности выхода хозяйствующих субъектов на рынок шеринга электросамогатов без согласований с органами власти региона могут повлечь создание дискриминационных условий на этом рынке и изменение намерений потенциальных игроков зайти на данный рынок.