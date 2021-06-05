Вашингтон, 5 июня 2021, 06:33 — REGNUM Решение социальной сети Facebook сохранить блокировку аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа является делом самой компании, заявила 4 июня пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Они приняли свое решение», — сказала она журналистам.
Псаки добавила, что с дезинформацией должна бороться любая платформа, которой пользуются миллионы американцев. Она предположила также, что «поведение Трампа в соцсетях» вряд ли изменится за два года.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что американская компания Facebook продлила временную блокировку аккаунтов экс-президента США Дональда Трампа до 2023 года. Своё решение в социальной сети связали с «подстрекательством к насилию», приписываемым Трампу в связи с беспорядками на Капитолийском холме 6 января.
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