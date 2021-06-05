пос. Туим, Хакасия, , 06:37 — REGNUM В Хакасии уникально сохранившемуся зданию туимского Дома культуры, построенному в 1953 году в стиле сталинского классицизма с колоннами и барельефами, присвоили статус выявленного объекта культурного наследия. Об этом 4 июня сообщает пресс-служба правительства региона.

Обращение в адрес Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Хакасия о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ было подано по инициативе директора МКУ «Туимский Дом культуры», которое активно функционирует по настоящее время.

По итогам осмотра и фотофиксации указанного объекта, сотрудники Госохранинспекции совместно с привлечёнными специалистами установили наличие историко-культурной ценности объекта, а также соответствие объекта требованиям Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», и приняли решение о внесении его в перечень выявленных объектов культурного наследия.

«Здание выявленного объекта культурного наследия «Туимский дом культуры» построено в 1953 г. в стиле сталинского классицизма с колоннами и барельефами. Выглядит по-советски солидно и мощно. Величественность здания подчёркивают высокие потолки и колонны», — говорится в сообщении.

Дом культуры был построен заключёнными, работавшими на строительстве посёлка Туим, ТЭЦ, фабрике по переработке и обогащению руд, а также железной дороге. Принятый в эксплуатацию в 1957 году красивейший и многофункциональный культурный центр имел зрительный зал на 300 мест, спортивный зал, библиотеку с книжным фондом более 10 тысяч и уютным залом, кабинеты танцев и хореографии, буфет, многочисленные кабинеты для занятий различных кружков.

«Уникальность сохранности здания поражает. До наших дней сохранились в хорошем состоянии оригинальные декоративные элементы — коринфские капители колонн, розетки, карнизы, филёнки», — отмечается в сообщении.

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