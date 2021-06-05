Вашингтон, , 06:29 — REGNUM Разрешение предоставлять жителям американского штата Калифорния услуги поездки на беспилотных автомобилях получила компания Cruise. Об этом 4 июня сообщается на сайте региональной комиссии по коммунальным предприятиям (CPUC).

Организация стала первой, получившей такое право на территории штата в рамках соответствующей программы. Отмечается, что Cruise может не брать с пассажиров за доступ к тестовым автомобилям.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре Reuters распространило информацию о том, что американская компания Apple намерена до 2024 года представить свой пассажирский беспилотный автомобиль.

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