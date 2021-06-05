Северо-Курильск, Сахалинская область, , 06:20 — REGNUM Курильский вулкан Эбеко, расположенный на курильском острове Парамушир, выбросил пепел на высоту 2,5 километров над уровнем моря, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.

«На вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 2,5 км», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что шлейф от выброса ушел на три километра от вулкана на север. По данным МЧС РФ, в Северо-Курильске пеплопада не происходило, запах сероводорода не ощущался. Отмечается, что угрозы для жителей острова Парамушир нет.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий выброс на вулкане Эбеко произошел сутками ранее. Тогда исполин выбросил пепел на высоту 2 километров над уровнем моря. Угрозы для жителей Парамушира выброс не представлял.