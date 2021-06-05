Оттава, , 06:20 — REGNUM Проведение зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине может быть использовано международным сообществом для наращивания политического давления на Китай, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в интервью газете Toronto Star.

По его словам, сейчас Китаю удаётся «отмахнуться» от попыток некоторых стран повлиять на ситуацию с «правами человека» в поднебесной. Но ситуация может выглядеть иначе, если к давлению во время проведения Олимпиады подключится всё мировое сообщество.

«Когда этот вопрос поднимает одна страна, например США, но когда мировое сообщество выступит единым фронтом, это заставит его принимать эту проблему в расчёт», — сказал канадский премьер-министр.

Трюдо добавил, что поднимет этот вопрос на саммите «большой семёрки» G7 на следующей неделе.

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