Париж, , 06:07 — REGNUM По меньшей мере три человека пострадали в результате нападения на прохожих, которое совершил вооруженный отверткой мужчина во французском городе Нант. Об этом 4 июня написала газета Ouest-France.

Отмечается, что никто из пострадавших не получил серьезных травм. По словам свидетелей, преступник начал нападать на людей, находившихся на веранде одного из местных ресторанов, а затем на всех, кого видел, и целился им в горло.

Злоумышленника обезвредил охранник близлежащего магазина. Он и один из прохожих удерживали преступника до приезда полицейских. Имя нападавшего не называется. По информации газеты, он родился в 1994 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая в полицейском участке во французской коммуне Ла-Шапель-сюр-Эрдр под Нантом неизвестный с холодным оружием напал на сотрудницу полиции и серьезно ранил ее. После преступник скончался от ран, полученных при перестрелке со стражами правопорядка.

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