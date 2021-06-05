Лондон, , 06:03 — REGNUM Британская ассоциация пива и пабов (BBPA) считает, что правительство Бориса Джонсона должно выполнить обещание и снять «коронавирусные» ограничения в обещанный срок — 17 июня. Об этом сообщил телеканал Sky News.

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Очередное послабление для гостиничного и ресторанного бизнеса в Англии правительство сделало 17 мая. Тогда пабам разрешили принимать посетителей с условием, что между ними будет сохраняться дистанция в метр. Последние ограничения британские власти обещали снять спустя месяц, однако в прессе стали появляться слухи о намерении правительства Джонсона перенести срок на 5 июля.

В ответ на это в BBPA заявили, что тысячи пабов «всё еще могут быть потеряны навсегда». Приведённые экспертами цифры показали, что на первой неделе после открытия выручка пабов упала на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, полную отмену ограничений в Англии (речь только об этой стране в составе Соединённого Королевства) планировали на 17 июня. Последние данные показали, что заболеваемость COVID-19 после отмены предпоследнего ограничения росла с темпом 76,5% за неделю. По информации источников, такая цифра вынудила британские власти пересмотреть решение об отмене ограничений на последнем этапе.

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