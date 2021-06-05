Москва, , 06:04 — REGNUM В России за прошедшие сутки площадь лесных пожаров вновь выросла почти на три тысячи гектаров или на 18,8%. Об этом 5 июня сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесохрана».

"По данным на 00:00 мск 05 июня 2021 года на территории Российской Федерации действовал 81 лесной пожар на площади 18 040 га, по которым проводились работы по активному тушению», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедшие сутки в стране было ликвидировано 88 лесных пожаров на площади 3 571 га.

Больше всего лесов продолжает гореть в Красноярском крае, где огнём охвачено порядка 10 971 га. Также тревожная ситуация с природными пожарами наблюдается в Якутии (3 374 га), Камчатском крае (1 292 га), Иркутской (1 092 га) и Тюменской (1 051 га) областях.

Напомним, по данным на 00:00 мск 4 июня на территории РФ действовало 77 лесных пожаров на площади 15 178 га.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае 4 июня в авиационной и наземной зонах зарегистрировано десять лесных пожаров на общей площади более десяти тысяч гектаров.

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