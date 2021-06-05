Вашингтон, , 05:40 — REGNUM Экс-президент США Дональд Трамп назвал интересным предложение баллотироваться на выборы в палату представителей Конгресса и занять там должность спикера. Об этом сообщает газета The Hill.

При этом сам экс-глава Белого дома невысоко оценивает свои шансы на победу. Для победы ему необходимо выиграть выборы в Конгресс США в своем округе, а затем получить поддержку большинства в палате. Это возможно лишь если республиканцы получат большинство.

«Да, вы знаете, это очень интересно», — прокомментировал Трамп.

Ранее экс-помощник Трампа Стив Бэннон предложил экс-президенту США участвовать в выборах в палату представителей Конгресса в 2022 году. При этом сам Трамп неоднократно заявлял о намерениях участвовать только в президентских выборах.