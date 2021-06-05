Наблус, Палестина, , 05:43 — REGNUM В ходе столкновений с пограничной полицией Израиля на Западном берегу реки Иордан ранения получили не менее 113 палестинцев, протестующих против строительства очередного израильского поселения. Об этом со ссылкой на палестинское общество Красного Полумесяца 4 июня сообщает агентство WAFA.

При разгоне митинга, проходящего в районе города Бейт в южной части провинции Наблус, 16 человек получили огнестрельные ранения, 20 — пострадали от резиновых пуль, 73 — пострадали от воздействия слезоточивого газа. Ещё четверо других «получили ранения в результате избиения солдатами».

«Жители городов Бейта, Ятма и Кабалан к югу и юго-востоку от Наблуса приняли участие в митинге, организованном в знак протеста против строительства нового колониального поселения на вершине горы Сабих. Ненасильственный митинг был организован после того, как группа израильских поселенцев установила более 20 передвижных домов на вершине горы в качестве прелюдии к захвату всей горы и созданию колониального форпоста», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее палестинское движение ХАМАС призвало жителей Палестины провести «день гнева» против оккупации на Западном берегу реки Иордан.

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