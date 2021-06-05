Луганск, , 05:34 — REGNUM Указ президента Украины Владимира Зеленского, который вводит в действие решение Совета национальной обороны и безопасности страны (СНБО) об «активизации мирного урегулирования в Донбассе» нарушает Минские соглашения, заявил 4 июня журналистам министр иностранных дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Владислав Дейнего.

Он напомнил, что свой указ о введении в действие решения СНБО «О некоторых вопросах активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях» Зеленский подписал 2 июня.

«Это явное нарушение Минских соглашений и отход от международных обязательств», — сказал Дейнего.

По словам главы МИД ЛНР, документ «продвигает» положения украинского законопроекта о «временно оккупированных территориях Украины», вводя некое «правосудие переходного периода». Таким образом, киевские власти вновь пытаются уйти от взятых на себя обязательств, поскольку никакое предложенное ими «правосудие» не предусматривается ни Комплексом мер, «ни какими бы то ни было иными подписанными в рамках Минских переговоров документами».

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Ранее в ЛНР сообщали, что глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук открыто заявляет о невозможности урегулировать конфликт в Донбассе с помощью «минского» и «нормандского» форматов, что делает бессмысленным его пребывание во главе украинской делегации в ТКГ.

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