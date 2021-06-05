Санкт-Петербург, , 05:14 — REGNUM Народ Аргентины благодарен России за оказанную помощь во время пандемии коронавирусной инфекции, заявил аргентинский президент Альберто Фернандес в ходе видеоконференции на Петербургском международном экономическом форуме.

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«Народ и правительство Аргентины безмерно благодарны вам», — заявил он.

Фернандес подчеркнул, что Москва помогла с поставками вакцин против COVID-19 тогда, когда весь остальной мир отказывался помогать Буэнос-Айресу. Теперь на аргентинской территории будет производиться российский препарат «Спутник V».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Аргентине общее число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией превысило 80 тыс. человек. Всего в стране выявлено более 3,4 млн случаев инфицирования SARS-CoV-2.