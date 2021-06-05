Женева, Швейцария, , 05:13 — REGNUM Почти 2 млрд доз вакцин от COVID-19 распространены во всём мире в рамках программ Организации Объединённых Наций (ООН), и 60% из них приходится на Китай, Индию и США. Об этом 4 июня сообщили в пресс-службе организации.

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«На этой неделе мы, вероятно, пройдем два миллиарда доз — если мы еще не прошли, — сказал помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Брюс Эйлвард. — И сейчас они распространены в более чем 212 странах».

Он добавил, что на тройку названных стран приходится 60% всех распределяемых вакцин. При этом самые бедные страны, в которых проживают около 10% населения мира, получили «целых полпроцента доз».

«Требуется передать четверть миллиарда доз в период до конца сентября, по крайней мере, 100 млн доз в июне и июле — это то, что нам нужно, чтобы система заработала», — заключил эксперт.

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