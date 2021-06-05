Калининград, , 05:10 — REGNUM Автомобиль столкнулся с мусоровозом в Славском районе Калининградской области, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«По предварительной информации, на мусоровоз, рядом с которым стояли два человека, наехал автомобиль Nissan», — говорится в сообщении.

В результате ДТП погибли два человека. По факту гибели людей прокуратура начала проверку. По ее итогам ведомство даст оценку соблюдения правил техники безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня в Санкт-Петербурге столкнулись три автомобиля в Курортном районе. В результате аварии пострадали двое взрослых и ребенок. Их направили в больницу.