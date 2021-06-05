Санкт-Петербург, , 05:14 — REGNUM В Санкт-Петербурге при участии экипажа и сдаточной команды предприятия «Адмиралтейские верфи» завершается финальный этап швартовых испытаний новейшей дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 «Магадан». Об этом 4 июня сообщает пресс-служба ВМФ на сайте Минобороны РФ.

После окончания швартовых испытаний «Магадан» выйдет на заводские ходовые испытания, которые планируется завершить ко Дню ВМФ России — 25 июля. Передача подводной лодки флоту ожидается в ноябре 2021 года.

«В ходе предшествующих испытаний специалисты заводских подразделений и подрядных организаций проверили большую часть навигационной системы корабля, комплекс связи, общекорабельные системы, гидроакустический комплекс, системы управления, комплексы торпедно-ракетного вооружения», — отмечается в сообщении.

Напомним, заложенный 1 ноября 2019 года «Магадан» является третьей подводной лодкой в серии, строящейся на АО «Адмиралтейские верфи» для Тихоокеанского флота (ТОФ). Первый корабль серии — «Петропавловск-Камчатский» — был передан ВМФ России 25 ноября 2019 года. «Волхов» вошёл в состав ТОФ 24 октября 2020 года.

В настоящее время начата стыковка корпуса четвёртой подводной лодки серии, которая получила название «Уфа». Её планируется спустить на воду до конца 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, специалисты АО «Адмиралтейские верфи» (входит в Объединённую судостроительную корпорацию) начали швартовные испытания достраиваемой предприятием большой дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 «Магадан», спущенной на воду в Петербурге 26 марта 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Начались швартовные испытания новейшей подлодки «Магадан»