Вашингтон, , 05:01 — REGNUM Удары по американским базам в Ираке при помощи беспилотников совершали силы, связанные с Ираном, утверждает газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, вооруженные боевики трижды за прошедшие два месяца атаковали беспилотниками военные базы США на иракской территории. При этом нападения проводились по ночам. Отмечается, что атакам подвергались якобы те базы, где располагаются подразделения ЦРУ и специального назначения.

«Иракские и американские лица сообщили, что Иран осуществляет данные атаки с применением беспилотников, стремясь минимизировать потери, которые могли бы повлечь за собой ответные действия со стороны США», — указывает газета.

Источники утверждают, что таким образом Иран пытается снизить возможности Соединенных Штатов вести разведку в регионе. При этом средства ПВО США не являются столь эффективными против беспилотников, начиненных взрывчатыми веществами.