5 июня 2021 | Время чтения 4 мин

На Украине оценили заявление президента России Владимира Путина о том, что укладка труб первой нитки «Северного потока — 2» завершена.

Мирослава Романенко, , 09:30 — REGNUM Проект «Северный поток — 2» успешно реализуется. Об этом 4 июня заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

«Рад сообщить, что именно сегодня, два с половиной часа назад, успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода «Северный поток — 2». Работа по второй нитке продолжается», — заявил Путин.

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Заявление российского президента обсудили в сообществах телеканала «НАШ» и издания Klymenko Time в видеохостинге YouTube. Многие отметили, что сомнений в том, что газопровод достроят, нет. Также некоторые стали рассуждать о судьбе украинской ГТС после запуска «Северного потока — 2».

«Поздравляем!!! Украина должна гордиться Россией!!! Такого соседа днём с огнём не сыщешь!» — написал Евгений С.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» Gazprom.ru

«Ну всё, Украина здобула себе гиднисть (добыла себе достоинство. — М. Р.), а газ потеряла, деньги за транзит — тоже. Теперь гиднисть будет ещё больше бегать с протянутой рукой, чтоб хоть кто-то что-нибудь подал», — написал Дмитрий Т.

«Украина приложила максимальные усилия для создания газопровода в обход ее территории», — отметил Vadim B.

«Как… [надоели] эти дубоголовые майданы, жили с дешёвым газом, дешёвой электроэнергией, и тут эти папуасы под дудку госдепа натворили дел, теперь расплачиваются обычные люди», — написал rcc4.

«На металлолом можно теперь пилить трубопровод. Главное, все орут, что с РФ война, а как бабло получать за транзит, так не война», — пишет Остап Бендер.

«Ну всё. Зрада зрадная. Осталось начать боевые действия на Донбассе до 16-го числа, перед встречей Байдена и Путина, чтобы хоть кто-то обратил внимание. Ну, а если не обратят, то только в плен сдаваться. Другого варианта уже нет», — отметил Антон С.

«Наконец-таки Украина избавится от молекул несвободы. Ура, безвиз, безгаз…» — с сарказмом добавил Алик Р.

«Немцы просто пляшут от дебильности Украины, они теперь империей становятся фактически», — написал Дэн Л.

«А ведь предлагали идиотам консорциум», — пишет Алексей В.

ПМЭФ 21 Дарья Драй © ИА REGNUM

«Уже можно из старой трубы сделать большую трембиту и дудеть в неё! Мешать спать ворогам (врагам. — М. Р.). А днём подслушивать», — иронизирует Злой Умка.

«Уж сколько раз твердили Украине: не сотворите себе кумира из США, думайте головой, не рушьте все связи с изяществом слона в посудной лавке. Нет! Назло всем Украина продолжила забег по граблям. Итог? Вас сдали, не моргнув глазом…» — написала Александра.

«Молодцы россияне, нас учить надо нашими же методами. Только вы в шоколаде, а мы как всегда в ж…» — отметила Галина Г.

Цитата из видео Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума Kremlin.ru

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«Нашу трубу можно сдать Ахметову на металлолом. Он еë переплавит и продаст китайцам, а они нам из этой трубы будут продавать автомобили. Если у зелёных нет ни ума, ни совести, то я предложил идеальный вариант», — добавил Alex.

«Транзит через Украину уменьшится, но не прекратится. А с учётом растущего потребления газа Европой украинский газопровод в любом случае будет востребован. Даже Песков об этом несколько дней назад сказал», — написал best youtube.

«Ну ничего страшного, зато как мы Netflix нагнули, а ещё борщ наш!» — пишет читатель под псевдонимом ИСКРА.

«Украинцам бы Пушкина прочитать, про одну горделивую старушку у разбитого корыта», — добавил один из читателей.

«Теперь будут бегать за ВВП (Владимиром Владимировичем Путиным. — О. П.) за подписью документов о пролонгации аренды трубы, ведь Путин обмолвился, что не собирается полностью закрывать украинский трубопровод», — отметил Александр Р.

Владимир Путин принял участие в пленарном заседании XXIV Петербургского международного экономического форум Kremlin.ru

«Поздравляю наших «националистов» и прочих проамериканских коллаборантов, сегодня у них праздник, Россия фактически достроила газопровод «Северный поток — 2» и теперь, наконец, Украина значительно в меньшем объеме продолжит получать «агрессивные деньги агрессора». Как обычно, за тупость, пятую колонну и антиукраинскую деятельность «чертей» во власти, будет платить своим благосостоянием украинский народ», — подытожил в своем телеграм-канале украинский журналист Дмитрий Василец.

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Напомним, 4 июня президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что украинским властям следует вкладывать полученные от транзита за российский газ деньги не в войну, которую они ведут с народом Донбасса, а в восстановление своей экономики.

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