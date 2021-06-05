Вашингтон, , 04:52 — REGNUM Сети продовольственных банков в США, которые занимаются сбором и распределением продуктов среди нуждающихся граждан, получат $1 млрд из американского бюджета. Соответствующее решение приняло министерство сельского хозяйства США (USDA), сообщило 4 июня агентство Associated Press.

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В своём комментарии для прессы глава Минсельхоза США Том Вилсак отметил, что выделенные деньги направят на закупку продуктов местных производителей, поддержку пострадавших фермеров и расширение инфраструктуры для улучшения обслуживания сельских общин.

В свою очередь в компании Feeding America, которая управляет 200 продовольственными банками в США, сообщили об увеличении необходимости в продовольственной помощи на 55% за год. По оценкам экспертов этой организации, в 2021 году нехватку продуктов могут испытывать около 42 миллиона американцев.

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