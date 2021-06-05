Москва, , 04:54 — REGNUM В субботу, 5 июня, в Москве будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха — +23…+25 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 6 июня в Москве ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха — +11…+13 °C.

Ветер восточный, северо-восточный 6−11 м/с. Атмосферное давление 750 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — +20…+25 °C днём и +8…+13 °C ночью.

В воскресенье, 6 июня, днём в столице ожидается +23…+25 °C, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. По области +20…+25 °C. Ночью в регионе ожидается +8…+13 °C, переменная облачность, местами кратковременный дождь.