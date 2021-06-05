Мирослава Романенко, 5 июня 2021, 09:09 — REGNUM Украинский бизнесмен Игорь Коломойский привык, что его называют олигархом, но не хотел бы оказаться единственным, кого на Украине считают таковым. Коломойский отметил, что не видит ничего страшного в законопроекте президента Украины Владимира Зеленского «об олигархах». В случае принятия данного закона Коломойский пообещал его соблюдать.
«Какая уже разница? Теперь ещё и официально в реестр внесут. Костюм сошью и нашью на него звезду «Олигарх», — пошутил он.
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Отметим, в пресс-службе украинского бизнесмена Рината Ахметова в свою очередь заявили, что он не олигарх, а инвестор. И избавляться от своих активов не планирует, потому что все они «приобретены законным путем и работают прозрачно».
«Ринат Леонидович олигархом себя не считает и был бы удивлен, если бы его признали таковым. Ринат Ахметов — крупнейший украинский инвестор…» — заявили в пресс-службе Ахметова.
Заявления украинских бизнесменов обсудили на странице канала «112 Украина» в социальной сети Facebook. Некоторые удивились тому, что Ахметов считает себя инвестором, но другие отметили, что всё «так и есть». Были те, кто считает, что так называемый закон об олигархах был принят для поднятия рейтинга Зеленского и никто из тех, кого на Украине принято называть олигархами, не понесет никакой ответственности, а ее понесут те, кто неугоден нынешней украинской власти.
«Ахметов не является инвестором. Инвестор вкладывает деньги в экономику, а Ахметов, через «зеленый тариф», вымывает деньги напрямую из бюджета.
«Ахметов и его SCM действительно крупнейший инвестор страны, правду сказал в принципе. А если говорить про закон, то он политикой не занимается и, следовательно, не может быть официально назван олигархом», — считает Богдан Н.
«Инвестор! Это сейчас так называется», — смеется Эльвира Э.
«Бандиты они, а не инвесторы и олигархи, притом бандиты с большой дороги, они грабят свой народ, и прощения им не должно быть!!!» — написал Володимир Б.
«Короче, все они честно, тяжким трудом заработали, а не воспользовались моментом во времена дикой приватизации в 90-е. Благодетели наши, радетели исключительно о благе народном. «Инвесторы», «защитники родины», на налоги которых мы, нахлебники, и живём. Это не нас, миллионы олухов доверчивых, облапошили. А их, бессребреников, лишить законно приобретенного «майна» (имущества. — М. Р.) и доходов с него хотят. Взрыв мозга…» — отметила Татьяна С.
«Будут и дальше жить спокойно, знают, что закон писался ради Медведчука», — добавил Олег С.
«Деолигархизация — это не просто отвод глаз от насущных и реальных проблем, это попытка переделить капиталы между старой элитой и новыми властями», — отметил Алексей К.
«Он [Коломойский] потом прокомментирует этот закон, как в свое время про «три паспорта», и скажет: «А где здесь фамилия Коломойский? Нету? Значит, я «не олигарх». Ахметов вообще вон говорит, что он не олигарх, а «инвестор», — пишет Майский Барин.
«Посмотрим, как Зеленский будет воевать против своего главного спонсора, который привел его к власти, вот увидите, в итоге Коломойскому ничего не будет», — считает Владимир О.
«Вместо реальных проблем в государстве Зеленский устроил показательное шоу для поднятия своего рейтинга и избрания на второй срок, так держать», — добавил Станислав З.
«Они бедные мальчики, что вы придумали…» — иронизирует Людмила С.
«Олигархами по закону должны быть те, кто занимается политикой, Ахметова в ней не видно уже больше пяти лет…» — написал Назар К.
«Наверняка для борьбы с олигархами поднимут налоги или еще что-то в таком духе, и будем платить за рейтинг господина Зеленского из своих карманов…» — считает Витя С.
«Такими дурацкими законами Зеленский окончательно похоронит свой рейтинг вместо того, чтоб поднять его», — отметил Андрей Я.
«Ау, инвестор, вернуть не хочешь советские заводы народу?» — спросила Зина М.
«Блин, их послушать, так у нас и олигархов в Украине нет, никто из них не любит деньги, а просто их коллекционируют», — подытожила Вера В.
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