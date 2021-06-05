5 июня 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили заявление Леонида Кравчука, который сказал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко «является самопровозглашенным президентом» и «с точки зрения международного права он — никто».

Оксана Переможенко, , 10:10 — REGNUM В эфире украинского телевидения вечером 3 июня первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что не хотел бы «что-то особенное выражать» от себя лично по отношению к главе Белоруссии Александру Лукашенко. Кравчук напомнил, что ранее украинский президент и МИД высказались в отношении Лукашенко — и это является окончательной позицией Украины. По его словам, «много чести для Лукашенко», чтобы в Киеве на него обращали такое внимание.

Развал СССР Иван Шилов © ИА REGNUM

«Он является самопровозглашенным президентом. С точки зрения международного права он никто — извините за выражение, а делает из себя лидера и диктует какие-то условия, оценки всем другим», — заявил экс-президент Украины.

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Заявление Кравчука обсудили в сообществе Klymenko Time в YouTube в комментариях к соответствующей записи. Многие из комментирующих напомнили о роли Леонида Кравчука в развале СССР.

«Кравчуку уже всё можно, он еще с Мазепой предавал Россию, Гитлеру со Сталиным кофе подносил, первый начал развал Украины, и еще куча заслуг», — написал Александр К.

«Кравчук может унизить только себя. В общем-то, он давно только унижается везде», — добавил Sergei K.

«Время покажет, кто был никто, а кто — патриот своей страны», — пишет Роман Ф.

Леонид Кравчук В.С.Білецький

«Надо ружье у Кравчука забрать, кабы чего дед не выкинул», — отметил Сергей Николаевич.

«Пусть расскажет, как они с Ельциным Союз развалили…» — призвала Элеонора А.

«Кравчука судить за развал страны, а он ещё комментарии какие-то даёт, старая хреновина», — добавил Олег.

«Странно, что декоммунизацию Украина не начала с таких, как Кравчук. Он же заведовал идеологией и хвастался, что знал наизусть труды Ленина. Скольким людям такие идеологи попортили жизнь», — пишет Валера.

«Да кто такой Кравчук по сравнению с Лукашенко? Лукашенко — мудрый правитель, болеющий за свое государство и народ! А Кравчук — выживший из ума, даже трудно его кем-то назвать, только точно не президент. Мудрый политик, тем более экс-президент никогда бы не стал призывать к войне! Это Иуда. За сколько продался зеленым? Такой тип вызывает презрение и брезгливость», — написала Алефтина Д.

Александр Лукашенко President.gov.by

«При Кравчуке население Украины жило настолько «богато», что вынуждены были работать без выплаты заработной платы, при резком падении гривны и с тележками, которые назвали «кравчучки», ездить торговать в Россию и в Польшу», — отметил Валерий М.

«Его судить надо, Кравчука этого, он там ещё что-то отсвечивает», — добавил Roman K.

«Кравчука пора убрать с экранов! Его время ушло, нечего морочить людям голову! Живёт, небось, не так, как все пенсионеры!» — пишет Анатолий К.

«Кравчук карьеру сделал на идеологии КПСС, мировой революции. Был заказчиком при УССР репрессий (Черновол, Лукьяненко, Глузман и др.), испарил крупнейший в мире торговый флот, избавил нас от ядерного потенциала, порезал самолеты и танки, довёл страну до «кравчучки», завёл минский процесс в тупик. Ещё и рот открывает…» — подытожил на своей странице в социальной сети Facebook депутат украинского парламента Вадим Рабинович.

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Напомним, глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук также заявил, что решить проблему Донбасса Украине мешает разнонаправленность политических сил.