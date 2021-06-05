Москва, , 04:31 — REGNUM Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев 5 июня заявил, что российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» в июле будет поставлена в Бразилию. Об этом сообщается на странице разработчиков вакцины в социальной сети Twitter.

Кирилл Дмитриев «Спутник V» прибудет в Бразилию в июле»

Напомним, что Anvisa на заседании 26 апреля единогласным решением всех членов правления не разрешило ввоз и использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В начале мая Верховный федеральный суд Бразилии потребовал немедленно разобраться с недопуском в страну российского препарата. О готовности применять вакцину под свою ответственность также заявили губернаторы девяти северо-восточных штатов страны.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Бразилии правление Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) 4 июня большинством голосов приняло решение, разрешающее импорт и ограниченное использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

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