Тегеран, , 04:25 — REGNUM Решение не допускать к выборам президента в Иране некоторых политиков стало несправедливым по отношению к ним, заявил 4 июня Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своём телеобращении к гражданам.

«Некоторые кандидаты были обижены. Их обвинили в неправде, что, к сожалению, распространилось и в интернете. Защита чести народа — один из важнейших вопросов. Я призываю ответственные органы восстановить их честь», — сказал он.

Сразу после заявления Хаменеи один из ведущих умеренных кандидатов — бывший глава центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати — написал на своей странице в Twitter, что на надеется восстановление справедливости и возвращение в избирательную кампанию некоторых политиков.

После этого Совет стражей конституции Ирана выступил с заявлением, объяснив, что решение о недопуске ряда кандидатов к выборам останется в силе.

«Подчеркивая сохранение достоинства людей и осуждая осквернение кандидатов и их семей, Совет призывает средства массовой информации соблюдать конфиденциальность», — говорится в сообщении.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что намеченные на 18 июня президентские выборы в Иране пройдут одновременно с выборами в Совет стражей, а также промежуточными парламентскими выборами и выборы в Совет экспертов.

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