Сеул, , 04:24 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 744 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир в ожидании нового смертоносного вируса — все новости»

Отмечается, что 725 человек заразились непосредственно на территории страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Центр фиксирует рост заболеваемости COVID-19 в Южной Корее. Ранее в течение трех дней в стране выявляли не более 700 инфицированных ежесуточно.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 143 596. Также за минувшие сутки в стране скончались еще два пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умер 1971 человек.