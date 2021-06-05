Тегеран, , 08:11 — REGNUM 4 июня Корпус стражей Исламской революции назвал Иран самым мощным игроком в Западноазиатском регионе. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Через тридцать два года после кончины покойного основателя Исламской Республики Иран Имама Хомейниреволюция и исламская система стали мощнейшим двигателем Ислама в регионе, победив многочисленные заговоры, развязанные глобальным высокомерием и региональными реакционными режимами, и пройдя через множество трудностей», — говорится в заявлении КСИР, опубликованном по случаю 32-й годовщины кончины Имама Хомейни.

Говоря о фундаментальной роли народа в эволюционном процессе Исламской революции, КСИР отметил, что, несомненно, сегодняшняя безопасность и сдерживающий авторитет страны обусловлены сопротивлением и самопожертвованием иранского народа

Назвав Вилаят-э Факих основой побед иранского народа и Фронта сопротивления в различных областях, особенно в борьбе с терроризмом и репрессивными санкциями, ведомство отметило, что исламской нации и государству удалось превратить каждую возникающую угрозу в возможность.