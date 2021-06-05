Тегеран, , 08:16 — REGNUM 4 июня министр иностранных дел Афганистана Мохаммад Ханеф Атмарподтвердил важную роль Ирана во внешней политике страны, заявив, что Тегеран занимает жизненно важное место в укреплении регионального консенсуса. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Выступая на встрече с послом Ирана в Кабуле Бахадором Аминианом, Атмар обсудил важность развития связей между с Афганистаном.

Стороны рассмотрели вопросы укрепления отношений в торгово-инвестиционной и инфраструктурной сферах. Представители также обсудили проведение совместной экономической комиссии и доработку всеобъемлющего документа о сотрудничестве.

Между тем, Аминян упомянул об исторических и культурных отношениях между Ираном и Афганистаном. Он выступил в поддержку Кабула в различных областях, в частности касаясь мирных переговоров, которые приведут к установлению постоянного мира.