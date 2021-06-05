Тегеран, , 09:14 — REGNUM 4 июня министр энергетики Ирана Реза Ардаканян приветствовал сотрудничество с российской компанией «РусГидро» в области возобновляемых источников энергии в условиях российского финансирования. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на встрече с исполнительным директором «РусГидро» Виктором Хмариным, Ардаканян приветствовал инвестиции и реализацию совместных проектов в геотермальной сфере и возобновляемых источниках энергии при условии российского финансирования.

Обе стороны обсудили основы сотрудничества в этой области. Иранский представитель также пригласил Хмарина посетить Иран с целью создания совместной рабочей группы в присутствии Иранской компании по развитию водных и энергетических ресурсов.

Ардаканян возглавляет делегацию, находящуюся в Москве для участия в 24-й Санкт-Петербургской международной экономической конференции. Визит иранского представителя состоялся в ответ на приглашение советника президента России.

Во время своего пребывания в России он встретится с министром энергетики России, чтобы ознакомиться со статьями заключительного документа 15-й Совместной экономической конференции Ирана и России, а также рассмотреть текущий статус совместных проектов.