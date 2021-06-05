Бразилиа, , 04:16 — REGNUM В Бразилии правление Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) 4 июня большинством голосов приняло решение, разрешающее импорт и ограниченное использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Прямая трансляция заседания фармрегулятора велась на его канале в YouTube.

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С докладом по данному вопросу выступил член правления Anvisa Алекс Машаду Кампус, который предложил временно разрешить на исключительных условиях импорт вакцины «Спутник V» в количествах, соответствующих 1% населения штатов.

«Согласно плану вакцинации на июнь 2021 года: Баия — 300 тыс. доз, Мараньян — 141 тыс. доз, Сержипе — 46 тыс. доз, Сеара — 183 тыс. доз, Пернамбуку — 192 тыс. доз, Пиауи — 66 тыс. доз», — уточнил Кампус.

В поддержку этого предложения выступили ещё три члена правления регулятора, в том числе его глава Антониу Барра Торрес.

Напомним, что Anvisa на заседании 26 апреля единогласным решением всех членов правления не разрешило ввоз и использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В начале мая Верховный федеральный суд Бразилии потребовал немедленно разобраться с недопуском к применению в стране российского препарата.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Бразилии губернаторы девяти северо-восточных штатов заявили о готовности применять российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» под свою ответственность.

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