Тегеран, , 08:13 — REGNUM 4 июня министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 80 813, причем 155 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Еще 155 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 80 813», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно заявлению, за последние 24 часа было обнаружено 9 209 новых случаев заражения COVID-19, при этом 1426 человек были госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 2 522 702 пациента из общего числа 2 954 309 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В заявлении подчеркивается, что 3852 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Министерство сообщило, что на данный момент по всей стране было проведено 20 441 855 тестов на выявление вируса.