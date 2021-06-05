Тегеран, , 08:16 — REGNUM 4 июня министр внутренних дел Пакистана заявил, что работы по ограждению совместной границы с Исламской Республикой Иран идут полным ходом и будут завершены к концу 2021 года. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Шейх Рашид Ахмад в видеообращении перед поездкой в приграничные с Афганистаном районы в Северном и Южном Вазиристане заявил, что правительство намерено сделать границы безопасными для граждан двух стран.

Он отметил, что на данный момент 44 процента работ по ограждению границы с Ираном были завершены, при этом власти намерены завершить данный процесс к концу 2021 года.

Министр внутренних дел Пакистана заявил, что правительство премьер-министра Имрана Хана привержено обеспечению безопасности границ путем использования электронных технологий для эффективного контроля.

Ранее военный представитель Пакистана во время пресс-конференции в штабе армии в Равалпинди заявил, что план по ограждению границы страны с Ираном продолжается, отметив: «Мы получили очень многообещающие результаты по совместному проекту пограничного контроля и ограждения».