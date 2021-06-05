Тегеран, , 09:37 — REGNUM Иран готовится вернуться на мировые нефтяные рынки после отмены санкций, введенных США, и открытие нефтепровода Гор-Джаск сыграет ключевую роль в ускорении возвращения страны на мировые рынки энергоресурсов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 4 июня.

В последние годы Иран пытается диверсифицировать свои нефтяные экспортные терминалы. Эта попытка восходит к восьмилетней войне между Ираком и Ираном, когда иранский терминал в Харке более 400 раз подвергался бомбардировкам со стороны иракской армии.

Исламская Республика приступила к строительству трубопровода протяженностью 1000 километров от района Гор в западной части провинции Бушер до порта Джаск, который, как планируется, в перспективе сможет экспортировать один миллион баррелей иранской нефти в день.

Более 91 процента оборудования, необходимого для проекта стоимостью в два миллиарда долларов, было построено внутри страны, что позволит сэкономить 500 миллионов евро.

Новый терминал станет ближайшим нефтяным терминалом региона Персидского залива к ключевым рынкам Китая и Индии.