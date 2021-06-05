Тегеран, , 09:43 — REGNUM 4 июня член иракского парламента заявил, что деятельность бывшего Верховного лидера Ирана Имама Хомейни стала поворотным пунктом в исламском мире после победы Исламской революции в 1979 году. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Аббас Аль-Сайед Сороут, член фракции Движения национальной мудрости, заявил в эксклюзивном интервью IRNA: «Имам Хомейни является великим персонажем во всем мире, и я считаю, что на протяжении долгой истории ислама до современной эпохи его можно назвать поворотным моментом в исламском мире после победы Исламской революции в Иране».

Указывая на распространение отклонений и суеверий в мусульманских странах, Сороут отметил, что до победы Исламской революции исламский мир был омрачен различными ответвлениями, однако отец-основатель Исламской революции помог устранить данную проблему.

Далее иракский законодатель заявил, что бывший иранский режим дистанцировался от исламского мира из-за своей склонности к западным державам, однако Имам Хомейни смог изменить положение дел в мусульманской стране. «Покойный имам одобрил уделение внимания исламским верованиям и поддержку движений за свободу во всех исламских странах», — отметил он.