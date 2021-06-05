Токио, , 04:01 — REGNUM Японское правительство рассматривает возможность поставок вакцин против коронавирусной инфекции во Вьетнам, передает телеканал NHK.

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Вероятно, первую партию препаратов Япония может направить в ближайшее время напрямую, минуя международную сеть по распространению вакцин. Японские власти считают, что отправка вакцин иными способами займет много времени. Телеканал отмечает, что во Вьетнаме к настоящему времени против COVID-19 привились лишь около 1% жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Япония направила партию из 1,24 млн доз британской вакцины против коронавирусной инфекции AstraZeneca на Тайвань. Японские власти подчеркивали, что всегда готовы оказать Тайваню любую помощь.

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