Тегеран, , 10:00 — REGNUM Критикуя процедуры Организации Объединённых Наций и игнорирование экономического терроризма правительства США, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что ООН может взять свою долю из 110 миллионов долларов, которые Соединенные Штаты украли в ходе недавнего ограбления. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 4 июня.

Зариф написал в своем твиттере: «В мире обратных фактов Организация Объединенных Наций лишает Иран права голоса в Генеральной ассамблее из-за несвоевременной оплаты взноса». Он также отметил: «Они не учли тот факт, что экономический терроризм США помешал Ирану платить за продовольствие, не говоря уже о непогашенных долгах перед ООН».

Министр иностранных дел Ирана написал в своем твиттере: «Как и его антииранские союзники, Нетаньяху унизительно исчез из истории, при этом Иран по-прежнему горд». По его словам, это судьба, которая всегда постигала всех тех, кто думал о том, чтобы причинить вред иранскому народу в течение текущего тысячелетия.