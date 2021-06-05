Таллин, , 04:14 — REGNUM В Эстонии за всё время вакцинации от COVID-19 было зарегистрировано два случая смерти, которые могут быть связаны с прививкой. Об этом со ссылкой на начальника бюро надзора за безопасностью Департамента лекарственных средств республики Майю Уускюлу 4 июня сообщает местный портал Delfi.

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По словам чиновницы, в первом случае скончался спасатель, у которого после вакцинации возникла тромбоцитопения.

«Таких случаев тогда было мало, и не было точно известно, как их лечить. Это первый случай, который, по нашей оценке, связан с вакциной», — сказала Уускюла.

Во втором случае связь смерти с вакцинацией является скорее косвенной. Пожилой женщине после прививки стало плохо, появилась тошнота, рвота и она потеряла сознание.

«Теряя сознание, она упала настолько неудачно, что получила травму, от которой наступила смерть», — уточнила Уускюла.

Напомним, что по состоянию на утро 3 июня в Эстонии хотя бы одну порцию вакцины от коронавируса получили 44,4% взрослого населения. При этом вакцинированы 66% людей старше 70 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава рабочей группы по вакцинации от коронавируса Марек Сеэр заявил, что проблемы с доступностью вакцин для населения Эстонии решены, «прививочный туризм» сходит на нет.

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