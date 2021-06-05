Богота, , 03:43 — REGNUM В Колумбии за прошедшие сутки выявили 30 тыс. зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения этой латиноамериканской страны.

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Отмечается, что это рекордный показатель по числу выявленных пациентов за одни сутки с начала пандемии. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на колумбийской территории достигло 3 518 046.

Также за 4 июня в республике скончались еще 537 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Колумбии от осложнений COVID-19 умерли 90 890 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Колумбии начало снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции. В частности, в республике разрешили проведение массовых мероприятий.

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