Бразилиа, , 03:21 — REGNUM В общей сложности 16 841 408 случаев заражения коронавирусом зарегистрировали с начала пандемии в Бразилии, 4 июня сообщили в минздраве страны.

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За сутки бразильские медслужбы выявили 37 936 носителей SARS-CoV-2, а также 1454 летальных исхода при COVID-19. Всего в стране от осложнений при этом заболевании скончались 470 842 пациента. Еще 15 239 692 человек излечились от коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня суд в Бразилии обязал Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) дать разрешение властям бразильских городов Марика и Нитерой (штат Рио-де-Жанейро) на импорт российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».

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