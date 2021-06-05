Приштина, , 03:13 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 3 июня сообщили, что за сутки в результате исследования 2295 образцов в крае выявили семь носителей коронавируса. Ещё 147 человека признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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По официальным данным, всего в Косово выявили 107 466 случаев заражения коронавирусом. 103 711 пациентов уже здоровы. 2244 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово после четырех дней без смертей умер один пациент с COVID-19. Уже неделю за сутки выявляют менее 25 новых носителей инфекции. Лечение проходят 1511 человек.

Первая партия вакцин от COVID-19 объемом 24 тысячи доз прибыла в Косово 28 марта посредством международного механизма COVAX. Всего в Косово с начала пандемии прибыло около 177 тысяч доз вакцины. Ожидается начало массовой вакцинации.

С 31 мая в республике отменили комендантский час и масочный режим на улицах.

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