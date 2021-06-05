Абуджа, , 03:07 — REGNUM Работа социальной сети Twitter приостановлена на территории Нигерии решением властей страны, 4 июня сообщается на сайте нигерийского министерства информации и культуры.

Запрет будет действовать неопределенный срок. В ведомстве отметили, что Twitter «постоянно используют для деятельности, которая может подорвать существование Нигерии».

Нигерийское правительство также распорядилось начать выдачу лицензий на деятельность соцсетей в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале после военного переворота в Мьянме новые власти этой республики ограничили доступ к соцсетям Twitter и Facebook.

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