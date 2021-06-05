Вашингтон, , 03:10 — REGNUM Министерство обороны США внимательно следит за движением двух кораблей вооружённых сил Ирана в Атлантическом океане. Об этом пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби 4 июня заявил на регулярном брифинге для журналистов.

«Мы, конечно, внимательно следим за их перемещениями», — сказал Кирби. Он не стал далее комментировать эту тему, в том числе и высказывать предположения о возможном пункте назначения этих кораблей.

Напомним, что 29 мая газета Politico со ссылкой на источники в администрации Белого дома сообщила о двух иранских кораблях, которые следуют в сторону Западного полушария. Конечный пункт назначения иранских кораблей остаётся неизвестным для представителей американских спецслужб. Также неизвестно, какой груз находится на борту судов. Предполагается, что Иран намеревается направить суда в Венесуэлу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, высокопоставленные должностные лица в правительстве президента Венесуэлы Николаса Мадуро были предупреждены американцами, что приветствовать иранские военные корабли было бы ошибкой.

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