Загреб, , 03:10 — REGNUM В Хорватии, в соответствии с результатами 2675 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 88 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 11 человек скончались. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 4 июня.

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К аппаратам-ИВЛ подключено 63 пациента. Согласно новым официальным данным, число активных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 1682.

По состоянию на 4 июня в Хорватии было вакцинировано 1 855 003 дозы прививки. До сих пор было привито 1 317 038 человек по крайней мере одной дозой вакцины. 4 июня в Хорватии от коронавируса было привито 7 689 человек.