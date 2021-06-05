Нью-Йорк, США, , 02:52 — REGNUM Высокопоставленный сотрудник компании Trump Organization бывшего президента США Дональда Трампа Джефф Маккони дал показания группе присяжных в прокуратуре Нью-Йорка, передает телеканал ABC со ссылкой на осведомленные источники.

Отмечается, что впервые показания давал столь высокопоставленный работник компании Трампа. При этом перед присяжными уже выступали и другие свидетели. В настоящее время прокуратура решает, стоит ли выдвигать уголовные обвинения против экс-главы Белого дома.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая в США решили созвать Большое жюри для того, чтобы определить, стоит ли предъявлять экс-президенту США Дональду Трампу уголовные обвинения в рамках расследования по Trump Organization. Инициировал созыв коллегии присяжных прокурор округа Нью-Йорк Сайрус Вэнс.

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