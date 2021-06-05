Москва, , 03:38 — REGNUM На прошедшей неделе 48 летательных аппаратов иностранных государств (38 самолётов-разведчиков и 10 БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было. Инфографику с данными Минобороны РФ 4 июня опубликовала газета «Красная звезда».

Истребители дежурных сил ПВО дважды вылетали на перехват возможных нарушителей государственной границы России.

Всего лётчиками ВКС России в рамках боевой подготовки было выполнено 274 лётные смены на 65 аэродромах. Самолёты военно-транспортной авиации совершили более 700 перелётов.

По данным Минобороны РФ, вооружённые силы в рамках боевой подготовки провели более 800 практических мероприятий на 43 полигонах. Было выполнено более 140 занятий по вождению, из них 28% — ночью. Десантниками было выполнено более 11 тыс. прыжков с парашютом.

Морские рубежи на прошедшей неделе охраняли более 80 подводных лодок, надводных кораблей и судов обеспечения.

В рамках гособоронзаказа в войска был поставлен двухзвенный гусеничный плавающий транспортёр ДТ-10ПМ.

Как сообщало ИА REGNUM, приморская флотилия Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России провела в Японском море боевые тренировки.

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