Подгорица, , 03:12 — REGNUM В Черногории за последние 24 часа выявили 41 новый случай заражения коронавирусом, 4 человека скончались от COVID-19. Из больницы выписались 55 пациентов. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 4 июня со ссылкой на институт общественного здоровья Черногории.

Отмечается, что общее количество выявленных случаев инфицирования в Черногории составляет в настоящее время 99 758, а количество скончавшихся от COVID-19 составляет 1591 человек.

Напомним, что 2 июня в Черногории был подтвержден 31 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.