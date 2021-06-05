Гавана, , 02:36 — REGNUM На Кубе за прошедшие сутки выявили 1129 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба кубинского минздрава.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 достигло 146 696. Также за 4 июня в республике умерли семеро пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии на Кубе от осложнений COVID-19 умерли 992 человека.

Главный эпидемиолог Кубы Франциско Дюран добавил, что всего 42 зараженных за 4 июня прибыли на территорию страны. Он подчеркнул, что это свидетельствует о стремительном распространении инфекции непосредственно на Кубе.