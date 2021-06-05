Красноярск, , 02:30 — REGNUM В субботу, 5 июня, в Красноярске будет облачно, дождь, температура воздуха +13…+16 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:15 на Театральной площади было +10 °C.

Ночью с 5 на 6 июня ожидается до +6…+9 °C, облачно, временами небольшой дождь.

Скорость ветра северной четверти 3−8 м/с, на порывах до 13 м/с. Давление — 728 мм рт. ст.

В воскресенье, 6 июня, в Красноярске до +16…+20 °C днём и +10…+12 °C ночью. Облачно, небольшой дождь.

В понедельник, 7 июня, в Красноярске ожидается до +22…+26 °C днём. Ночью — до +11…+13 °C. Облачно с прояснениями, временами небольшой дождь.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 5 июня в центральных и южных районах Красноярского края местами ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы, град, местами крупный град, шквалистые усиления ветра до 15−20 м/с, местами до 25 м/с.

5 июня в Эвенкийском муниципальном районе и на востоке центральных районов Красноярского края местами сохранится высокая пожарная опасность 4 класса.

5−7 июня в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.

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