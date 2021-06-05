Буэнос-Айрес, , 02:05 — REGNUM Общее количество подтвержденных летальных исходов при заболевании COVID-19 в Аргентине составило 80 411. Об этом 4 июня сообщается на странице в Twitter аргентинского минздрава.

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За сутки в стране от осложнений при коронавирусной инфекции умерло 539 пациентов. Вместе с тем 3 465 137 человек в Аргентине смогли излечиться от указанного заболевания.

За истекшие 24 часа аргентинские медики также выявили 30 950 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Всего в стране было зарегистрировано 3 915 397 подобных фактов.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня президент РФ Владимир Путин и аргентинский глава Алберто Фернадес в режиме видеоконференции приняли участие в запуске производства российской вакцины «Спутник V» в Аргентине.

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