Рабат, , 02:32 — REGNUM В Марокко с 23 мая по 3 июня прошли совместные с Францией военные учения. Об этом 4 июня сообщает информационный портал «360».

В ходе учений, которые прошли на юге страны в регионе Уарзазат, различные подразделения Королевских вооружённых сил Марокко вместе с французскими коллегами отрабатывали воздушные и наземные манёвры. В том числе — при участии боевых вертолётов.

Напомним, что 7 июня на территории Марокко стартуют крупные военные учения African Lion 2021. В этих манёврах также примут участие вооружённые силы США и нескольких африканских стран. По заявлению американского посольства в Рабате, данные крупномасштабные учения «станут шансом для Соединённых Штатов и Марокко ещё больше укрепить и без того прочное партнёрство в сфере безопасности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на юго-западном японском острове Кюсю в мае прошли совместные учения вооружённых сил Японии, США и Франции.

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